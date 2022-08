Man (50) en vrouw (21) mikpunt van spot door leeftijdsverschil: “Ik dacht dat jullie vader en dochter waren!” (video)

Op liefde staat geen leeftijd. En toch… kunnen mensen het niet laten om lelijke of kwetsende opmerkingen achter te laten onder filmpjes en foto’s van koppels waar het leeftijdsverschil groot is. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Natalie Noble en Bobby Lindsey.

Hij is 50 jaar oud, zij is 21. Maar liefst 29 jaar verschil dus en dat zijn ook enkele internetgebruikers niet ontgaan. “Hij is oud genoeg om haar vader te zijn” of “Schandalig, samen zijn met een kind!” zijn maar enkele van de commentaren die ze te verduren krijgen onder hun filmpjes op hun TikTok-kanaal. Niet dat ze het aan hun hart laten komen, want de twee vermaken zich best en delen hun plezier en liefde maar al te graag met de rest van de wereld.

Familie

Al waren het niet alleen onbekende zielen op het internet die commentaar hadden op hun relatie. Ook de ouders van Natalie kon zich in eerste instantie niet vinden in het nieuwe lief van hun dochter. Haar moeder had Bobby zelfs aangesproken en hem ervan beschuldigd dat hij haar “jeugd afnam”. Haar vader stond er zelfs op dat ze in therapie zou gaan. Maar vandaag ‘tolereren’ ze de relatie. En het koppel? “Wij leven gewoon ons leven!”

