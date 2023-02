Vrijend koppel ‘amuseert’ zich op toilet van restaurant: “Stop nu of ik bel de politie!” (video)

Bizarre beelden uit een filiaal van Chipotle.

Op TikTok gaat onderstaande video momenteel aardig viraal. Wat we zien? Enkele medewerkers van een restaurant die zich naar de toiletten begeven. Maar wat we horen? Een vrijend koppeltje dat ‘aan het genieten’ is. “Stop nu of ik bel de politie”, roept één van de medewerkers nog. Maar dat lijkt weinig verschil te maken.

“Ik wilde gewoon naar het toilet gaan”

Een klant zag (en hoorde) het allemaal gebeuren. “Ik wilde gewoon naar het toilet gaan”, aldus de dame in kwestie. Dat was dus duidelijk even ‘niet mogelijk’. Of het hitsige duo uiteindelijk gearresteerd werd, weten we niet. Wel zien we nog hoe op het einde van het filmpje een medewerkster daadwerkelijk haar telefoon neemt. Vermoedelijk om de politie te bellen. Kijk maar, maar weet wel dat er pikante kreunen te horen zijn. Die zijn misschien niet helemaal geschikt voor op de werkvloer. We geven het maar mee…