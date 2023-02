Dames wagen zich aan ‘leuk’ spelletje in strandbar. Maar dan? AUCH! (fails)

Zon, zee en een leuke strandbar…

Veel meer is er toch niet nodig om een leuke tijd te beleven? Dat dachten onderstaande dames vermoedelijk ook. Maar voor één van hen eindigde de avond in mineur. Tijdens een spelletje liep het namelijk gruwelijk mis. Wat juist de bedoeling was, is niet helemaal duidelijk. Maar dat het goed fout ging, weten we wel met zekerheid. Dat zie je op de eerste video.

Failcompilatie

Het zou natuurlijk niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar!