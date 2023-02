Soldate wast legervoertuig, maar plots? Iedereen KLETSNAT! (fails)

Wie een put graaft voor een ander…

Die valt er doorgaans zelf in. Dat zullen onderstaande soldaten, die een vrouwelijke collega even dachten beet te nemen, nu wel geweten hebben. Toen de dame in kwestie bezig was met het kuisen van een legervoertuig, besloot één van haar medesoldaten om de waterdruk wat op te voeren. En dat zorgde voor hilarische taferelen, waarbij vooral de ‘poetsbakkers’ zelf nat werden. Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Natuurlijk laten we het nooit bij één video als het gaat over ‘pechvogels’. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je hier bij Zita weer voor geruime tijd meer dan goed. Kijk maar!

Foto: still – Bron: Inside Edition