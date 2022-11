Volgers van fitness-influencer kunnen het niet geloven: “72? Je ziet er 22 uit!” (video’s)

Een 72-jarige dame beweert dat geen kat haar gelooft wanneer ze haar leeftijd deelt. “Ze denken altijd dat ik jonger ben, soms zelfs heel extreem”, zo vertelt Keiko Guest. “En dan zijn er natuurlijk nog de internettrollen die jaloers zijn op mijn figuur”, zucht ze.

Een 72-jarige vrouw claimt dat niemand haar echte leeftijd kan raden. Mensen denken regelmatig dat ze nog in haar twintiger jaren verkeert, maar liefst vijf decennia jonger dan ze daadwerkelijk is. Keiko Guest is geen onbekende in het wereldje van de fitness en gezonde levensstijlen. De vrouw weet op sociale media potten te breken met haar fitnessvideo’s. Dat haar oefeningen, die gaan van fitness tot dansen, ballet tot gewichtheffen, niet haar geheim zijn, dat onderstreept ze ook. “Ik eet voornamelijk heel gezond en vermijdt alcohol”, zo geeft ze mee.

”Ik toon graag mijn lichaam”

In een interview deelt ze dat ze haar lichaam graag toont aan de rest van de wereld. “Niet om mensen jaloers te maken, maar gewoon omdat ik er trots op ben, me goed in mijn vel voel en heel hard werk. Mensen zeggen me dat ik er geweldig uitzie voor mijn leeftijd, maar ik word niet zo vaak aangesproken door mannen omdat ik niet in bars zit. Ik voel me goed zonder man in lijn leven.” Ondertussen heeft Keiko Guest bijna een half miljoen volgers op TikTok. Op haar vijftigste onderging ze wel een Botox-behandeling en facelift.

Foto: Instagram