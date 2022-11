Muzikant speelt pannen van het dak op speelgoedinstrumenten: “Dat is pas live entertainment!” (video)

De naam ‘Cyran’ zal je waarschijnlijk niet meteen iets zeggen, maar de Amerikaan weet met zijn muziek en vooral zijn spontane muzikale sessies in winkels de wereld te veroveren. In het professionele leven is hij muziekproducer, dj, zanger en schrijft hij liedjes…

…maar voor de gemiddelde YouTube- en TikTok-kijker is hij vooral de kerel die op zijn dooie gemak de muziek- en speelgoedwinkel binnenstapt en sporadisch de grootste hits van de afgelopen decennia uit zijn mouw schudt. Ook in bijgevoegde video laat hij zich van zijn gekste kant zien, wanneer hij in een speelgoedwinkel enkele kinderinstrumenten gebruikt om wat oorwurmen te spelen.

Kattenpiano

Cyran toont z’n kunsten onder meer op een ‘kattenpianootje’. “Vind je het goed?”, zo vraagt hij. “Pure live entertainment”, zo antwoordt de verkoper in de speelgoedwinkel. Ook in de comments onder de video niets anders dan positieve feedback. “Dus… is het nu de ‘Purr Elise’?”, zo grapt iemand. Een andere persoon merkt op: “Je doet een speelgoedinstrument van 10 dollar geweldig klinken, je moet niet vragen wat je met een écht instrument kan!”

Foto: YouTube