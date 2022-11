Zwangere TikTokster trekt zich niets aan van kritiek: “Ja, mijn echtgenoot heeft seks met een andere vrouw!” (video)

Polygamie, het is niet velen gegeven, maar soms zijn er wel mensen waarbij het een vanzelfsprekendheid en gemak is. Zoals bijvoorbeeld in het geval van dit TikTok-trio. Jess en Stephen DeMarco hebben samen een vriendin én verwachten binnenkort ook een baby.

Geen doorgaanse situatie dus, maar het gaat hun naar eigen zeggen goed af. Het paar uit Tampa in de Amerikaanse staat Florida weet met hun aparte levensstijl een groot publiek aan te boren op sociale media. Op TikTok bijvoorbeeld hebben ze miljoenen volgers die hun avonturen, zowel op privé- als professioneel vlak, op de voet volgen. Hun polyamoureuze bestaan is blijkbaar een onderwerp dat vele mensen mateloos boeit.

Vruchtbaarheidsproblemen

Ondanks hun gigantische populariteit en ‘feel good’-mentaliteit, loopt het niet altijd van een leien dakje. Zwanger worden was bijvoorbeeld geen evidente zaak. Het koppel heeft jaren gekampt met vruchtbaarheidsproblemen. Dat het nu wel van dat is en ze met hun drie dus binnenkort een baby’tje erbij krijgen, dat is naar eigen zeggen wel een grote verandering. “We krijgen vaak berichten met de vraag of we onze gekke levensstijl zullen veranderen nu er een kindje op komst is. Ik denk dat we nu pas bij mensen duidelijk maken dat zo’n polyamoureuze relatie verder gaat dan enkel seks. Mensen zullen altijd bekritiseren, maar zolang we zelf maar gelukkig zijn, dat is het belangrijkst voor ons”, aldus Jesse DeMarco.

Foto: TikTok