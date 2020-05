Want dan krijg je onderstaande toestanden…

Sandy Batchelor is zijn naam. En de man, die tevens tv-acteur is, deelt op sociale media het spijtige nieuws dat ie uit het appartement (dat hij huurde) wordt gesmeten.

De makelaar had aan hem wel gevraagd of hij het nog zag zitten om een kleine videorondleiding te geven. U weet wel, om toekomstige huurders te lokken.

Da’s natuurlijk behoorlijk gedurfd om dát nog te vragen aan iemand die je op straat zet. Maar Sandy is een topkerel en geeft met veel plezier wat tekst en uitleg. Of het nu dát is waarop de makelaar gehoopt had, durven we sterk te betwijfelen. Eerlijk is het dan weer wél… Da’s al iets!

Our letting agent asked us to make a video of the flat we are basically being forced out of. I wish them the very best of luck. pic.twitter.com/h3fcOw657w

— Sandy Batchelor (@sandybatchelor) May 17, 2020