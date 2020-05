Een Brits koppel dat eind januari hun eerste kindje kreeg, viel achterover van verbazing toen hun dochtertje al na acht weken kon rechtstaan. Normaal gezien kan dat pas na negen maanden.

Emily Derrick en Tezra Finn-Johnston werden op 31 januari de trotse ouders van Lula. Het meisje woog bij de geboorte slechts 2,5 kilo, maar dat hield haar niet tegen om al snel behoorlijk sterk uit de hoek te komen.

Rechtstaan zonder hulp

Al vijf dagen na de geboorte kon ze haar eigen hoofd rechthouden. Toen ze een maand oud was en papa Tezra haar probeerde te kalmeren door haar op zijn schoot te laten zitten, wilde ze haar benen niet buigen en bleef ze op zijn knie staan. Toen ze acht weken was, kon ze zelfs als rechtstaan zonder hulp. “Dat vonden we toch straf. Normaal gezien duurt het negen maanden tot een jaar vooraleer baby’s dat kunnen”, vertelt hij aan The Sun.

Krachtpatsers

Volgens Tezra, die in Bristol woont, komt het door de vele filmpjes van krachtpatsers die hij samen met haar op YouTube bekijkt. “Van jongs af aan ben ik gefascineerd door sterk zijn. Ik kijk graag naar YouTube-clips van krachtpatsers en ook Lula vindt dat leuk. Dan zit ze op mijn schoot en volgt ze mee. Ik denk dat ze daar wat inspiratie uit gehaald heeft”, lacht hij.

