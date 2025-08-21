Amanda Knox spreekt opnieuw in een aangrijpende miniserie op Disney+ (trailer)

De miniserie “The Twisted Tale of Amanda Knox” verschijnt op 20 augustus op Disney+. De serie, die ook voor Hulu in de VS is geproduceerd, telt acht afleveringen. De eerste twee zijn meteen beschikbaar bij de lancering, gevolgd door wekelijkse releases.

De zaak Amanda Knox herbekeken

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal dat wereldwijd de krantenkoppen haalde, brengt de serie het leven van Amanda Knox opnieuw in beeld. Knox, een Amerikaanse studente, werd ten onrechte beschuldigd van de moord op haar huisgenoot Meredith Kercher in Italië. Na jarenlange rechtszaken en intense mediadruk werd ze uiteindelijk vrijgesproken. Het verhaal toont vijftien jaar strijd om haar onschuld te bewijzen en haar leven weer op te bouwen, met bijzondere aandacht voor de menselijke gevolgen van deze affaire.

Een sterke cast

Amanda Knox wordt vertolkt door Grace Van Patten, die al liet doorschemeren dat in de laatste aflevering nieuwe informatie onthuld zal worden. Zij speelt samen met Sharon Horgan, John Hoogenakker, Giuseppe De Domenico, Francesco Acquaroli en Roberta Mattei. De reeks is gecreëerd door K.J. Steinberg (bekend van This Is Us) en wordt onder meer geproduceerd door Monica Lewinsky, Amanda Knox zelf en The Littlefield Company. Meerdere afleveringen zijn geregisseerd door Michael Uppendahl.

Amanda Knox als uitvoerend producent

De directe betrokkenheid van Amanda Knox als uitvoerend producent geeft het project een unieke invalshoek: haar verhaal wordt verteld met haar eigen stem. De aanwezigheid van Monica Lewinsky, die zich al jaren inzet voor het herstellen van waardigheid van vrouwen die publiekelijk zijn veroordeeld, versterkt de symbolische waarde van de serie.

Tussen nieuwsgierigheid en controverse

Hoewel de reeks veel nieuwsgierigheid wekt, blijft ze niet vrij van kritiek. Sommige media vinden de toon te sensationeel, met visuele effecten die volgens hen niet altijd gepast zijn gezien de ernst van de zaak. Anderen menen dat de serie, ondanks de bedoeling om Amanda Knox te rehabiliteren, onvoldoende diep ingaat op de fouten binnen justitie en de rol van de media die het drama hebben aangewakkerd.

Een niet-te-missen release

Toch belooft The Twisted Tale of Amanda Knox een van de opvallendste titels van dit najaar te worden. Met een intiem portret, een nieuwe kijk op de geschiedenis en een kritische blik op rechtspraak en media, zal deze miniserie ongetwijfeld opnieuw het debat doen oplaaien over een van de meest besproken strafzaken van de afgelopen twintig jaar.

