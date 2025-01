Toeriste gooit muntstuk in Trevifontein, maar er vliegt per ongeluk iets kostbaars mee… (video)

Oepsmomentje in Rome, waar een vrouw meer kwijtspeelde dan bedoeld was.

Op videobeelden is te zien hoe een dame een muntstuk in de Trevifontein in Rome wil gooien. De traditie zegt dat wanneer je met je rug naar de fontein staat en met de rechterhand over de linkerschouder een muntje in het water gooit, je dan ooit zal terugkeren naar Rome. Gooi je twee muntjes, dan kom je volgens de legende je grote liefde tegen in de Italiaanse hoofdstad.

Natte smartphone

Zo gezegd, zo gedaan, al vergat de vrouw in kwestie dat haar telefoon nog in haar mouw zat. En jawel, die vloog mee het water in. “Hopelijk deed ze een wens”, lacht iemand in de reacties. “Dure wens”, reageert nog iemand.

Foto: Instagram