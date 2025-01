Dame drinkt van flesje, maar beseft net te laat dat het geen drank is (video)

Dat wordt een nachtje bellen blazen…

Op videobeelden is te zien hoe een vrouw een flesje opent met haar mond en er vervolgens een slok van neemt. De cameravrouw houdt haar echter meteen tegen en legt uit dat het een sopje is om bellen mee te blazen. Niet erg lekker dus.

Hilariteit

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit in de reacties. “Toen het andere meisje binnenkwam en bellen blies, ging ik stuk van het lachen”, “Ik was aan het wachten op haar gehik”, en “Dit is echt te grappig”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram