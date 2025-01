WOOPS: Vuurspuwer wil tonen wat hij kan, maar dat gaat FOUT! (fails)

Dan wil je eens stevig uitpakken…

Vuurspuwers aan het werk zien, is vaak enorm spannend. Er schuilt namelijk enig gevaar in hun acts. En helaas ging het bij onderstaande man toch even grondig mis. Zonder het goed te beseffen, staat plots zijn haar in brand. Maar dat heeft onze hoofdrolspeler van dienst niet meteen begrepen, ondanks uitvoerig geschreeuw vanuit het publiek. Hoe dat eindigt, zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…