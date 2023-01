TikTokster wil even haar outfit tonen, maar mama in ondergoed gaat met alle aandacht lopen (video)

Alsof leuke video’s maken al niet moeilijk genoeg is…

Gabriella Ellis is haar naam. En op TikTok doet ze haar uiterste best om boeiende content te maken voor haar 17.900 volgers. Zo zien we hoe ze in onderstaand filmpje even haar nieuwste outfit wil tonen aan haar trouwe kijkers. Dat lijkt aanvankelijk ook prima te verlopen.

“Mama, ga uit beeld!”

Maar het duurt niet lang of de moeder van Gabriella gaat met alle aandacht lopen. De dame komt namelijk meermaals in ondergoed op de achtergrond in beeld. “Mama, ga uit beeld”, reageert Gabriella. “Oh sorry”, antwoordt moederlief. Maar dat lijkt haar niet te stoppen om nóg een paar keer broekloos de revue te passeren. “Iemand moet deze dame haar eigen show geven😂”, grapt de TikTokster nog. Begrijpelijk…

Foto: TikTok