Snowboarder mispakt zich volledig aan sleeplift. Gevolg? CHAOS! (video)

Zin in een skireis? Let dan zeker even op…

Op onderstaande beelden zien we een doorsnee ‘wintersport’-tafereel. Enkele mensen in een skilift merken echter op hoe een snowboarder aan de sleeplift onder hen aardig in de problemen komt. Ze besluiten te filmen… Wat volgt is een chaos die je amper voor mogelijk houdt.

Bijna iedereen onderuit!

Onze pechvogel van dienst moet de sleeplift lossen en begint aan een aardig tempo terug van de berg te schuiven. Daarbij sleurt hij zowat alles en iedereen (op een enkeling na) mee tegen de vlakte. Dat wil je toch liever niet meemaken tijdens de eerstvolgende skivakantie, toch? Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag