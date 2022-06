TikTokster geeft sensueel geheim prijs: “Met deze techniek laat je je partner klaarkomen als de Niagarawatervallen” (video)

TikTokster Taylah Davies heeft meer dan 1 miljoen volgers en heeft dat aantal vergaard door sekstips te geven, zowel voor mannen als vrouwen. Met één van haar laatste filmpjes is ze viraal gegaan.

En waarschijnlijk zal het onderwerp er wel voor iets tussenzitten. Want de zogenaamde ‘toptechniek om je partner te laten klaarkomen als de Niagarawatervallen’ spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Temeer omdat veel vrouwen in de comments bij de video volmondig akkoord zijn met de tip in kwestie. Zelf noemt Davies zich op TikTok als een ‘grote zus’ aan wie je veel kwijt kan.

”Watervallen”

Davies claimt dat, wanneer je één hand net boven de schaamstreek legt en met de andere een ‘kom hier’-gebaar maakt, je vrouwen een heel intense climax laat bleven. Het filmpje heeft ondertussen al meer dan anderhalf miljoen views. “Om het nog intenser te maken, kan je ook een kussen onder haar onderrug plaatsen. Dat helpt echt enorm. Dus probeer dat maar. Veel geluk!”, aldus Davies. Eén persoon laat in de comments weten: “Ik heb dat kussen ook onder mijn rug omdat ik rugproblemen heb, maar het is waar, het verbetert de zaken echt 100%!”

Foto: TikTok