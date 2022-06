Aanstormende trein ramt autotransporter: “Ongelooflijk dat niemand gewond raakte!” (video)

YouTuber Ekonomon heeft misschien wel één van de meest spectaculaire treincrashes ooit op beeld vastgelegd. In Florida, in de Verenigde Staten, is een trein op de Brightline-route ingereden op een autotransporter die vastzat op een spoorwegoversteek.

Gevolg: auto’s die tientallen meters ver vlogen, rakelings langs drukke autowegen waar personenwagens in de file stonden aan te schuiven. In het filmpje kan je de chauffeur van de vrachtwagen nog hopeloos en wanhopig teken doen naar de treinbestuurder, maar dat was uiteraard veel te laat. De trein ramde aan een stevige snelheid de vrachtwagen met de oplegger. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

”Applaus”

Vele mensen lieten in de commentaren hun bewondering uit voor de designers van de trein. “Applaus voor hen, de voorkant was nauwelijks beschadigd na de botsing. Het beschermde de bestuurder en de passagiers voortreffelijk”, zo laat iemand weten. “De vrachtwagenchauffeur had het nummer moeten bellen dat aangegeven staat bij elke spoorwegoversteek. Gaat veel sneller dan naar het noodnummer bellen”, gaf een andere persoon nog mee.

Foto: YouTube