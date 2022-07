TikTokster (26): “Mensen denken altijd dat mijn verloofde mijn vader is…” (video)

Emily Drowning, een 26-jarige verpleegster, heeft nogal te kampen met commentaren over haar verloofde, een 45 jaar oud mannelijk model dat regelmatig verward wordt met haar vader.

Maar liefst 19 jaar verschil tussen de twee dus, maar tussen Emily Downing en Michael Justin is het dikke liefde. Twee jaar zijn ze ondertussen samen en ze delen hun relatieleven lustig met de rest van de wereld op TikTok. Wat meteen ook leidt tot commentaar, want velen denken dat Justin zou kunnen doorgaan voor de vader van Downing. In één video grapt Downing ermee: “Je krijgt vijf jaar bij je leven elke keer iemand vraagt of je verloofde je vader is.”

Knap

Toch blijken veel mensen het lastig te hebben met het leeftijdsverschil tussen de twee. “Als je nog kinderen wilt op jouw leeftijd, doe het dan snel, want hij wordt er niet jonger op!”, zo laat iemand onversneden weten. Een andere persoon: “Vertrouw me, op een dag ga je zelf 45 zijn en ga je beseffen hoe raar het is om als 45-jarige geïnteresseerd te zijn in iemand die half zo jong is.”

Foto: TikTok