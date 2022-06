Springende honden zijn een sensatie op TikTok: “Die laatste is net een helikopter!” (video)

Een hondenleven, dat is blijkbaar een leven vol gespring. Of dat is toch wat dit TikTok-filmpje ons moet doen geloven. Wat er ook van zij, dat springende jolige honden zorgen voor één van de prachtigste en grappigste video’s op het platform, dat is een mening die breed wordt gedragen over de hele wereld.

En natuurlijk geen springende honden zonder het alombekende “wee”-geluidje dat ook druk gedeeld wordt op TikTok. Ondertussen heeft de video al meer dan 20 miljoen – jawel, 20 miljoen! – likes bij elkaar gesprokkeld en hebben 235.000 mensen een comment achtergelaten bij de beelden.

Hondenleven

“Honden lijken de wetten van de zwaartekracht te tarten bij momenten”, laat een zekere Eret weten. “We verdienen die viervoeters eigenlijk niet”, merkt Chris Tyson op. “Ze lijken een beetje op mij wanneer ik wegloop van mijn problemen”, grapt een andere persoon. “Van die laatste moet ik huilen van het lachen”, laat iemand nog weten. Springt jouw beestje ook zo vaak (en zo hoog)?

Foto: TikTok