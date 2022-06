Dit is hoe elke ‘Spider-Man’-acteur reageert op paparazzi: “Hoe zijn ze zo verschillend?!” (video)

De ‘Spider-Man’-films zijn, op z’n zachtst uitgedrukt, razendpopulair. Dat was al zo in de tijd van regisseur Sam Raimis filmtrilogie, ging verder met ‘The Amazing Spider-Man’-prenten en uiteraard lokten de Marvel-films met Tom Holland in de hoofdrol waanzinnig veel bezoekers naar de bioscoopzaal.

Respectievelijk dus Tobey Maguire, Andrew Garfield en Tom Holland die het spinnenpakje met veel enthousiasme droegen. Steracteurs die – jammer genoeg – meer dan eens te kampen hebben met opdringerige paparazzi. Een TikTok-filmpje toont hoe elke acteur anders reageert wanneer hij paparazzi opmerkt.

”Geïrriteerd”

“Tom is zo’n 10% geïrriteerd, Andrew 50% en Tobey de volle 110%”, zo merkt iemand op in de commentaren. “Tobey heeft dat ‘Spider-Man’-zintuig in het echt wanneer het aankomt op paparazzi”, voegde iemand toe. “Wanneer Tom en Andrew ook al tientallen jaren in aanraking komen met paparazzi zoals Tobey, zullen ze ook wel zo reageren”, vreest een andere persoon.

Foto: TikTok