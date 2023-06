Sportieve dame werkt zich aardig in het zweet. Maar plots? WOW! (fails)

Dan doe je eens sportief…

Op onderstaande video zien we hoe een dame stevig aan het touwtjespringen is. Alles lijkt prima te verlopen en het tempo ligt hoog. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar plots gaat het toch op zeer bijzondere wijze fout. De dame zakt namelijk door de ondergrond! Dat moet ongetwijfeld pijnlijk geweest zijn, maar gelukkig lijkt ze het wel goed te stellen. Dat zie je in de eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!