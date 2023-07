Nee, fietsen op een tafel is nog steeds geen goed idee! (fails)

Welkom bij alweer een nieuw hoofdstuk uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. We durven sterk te vermoeden dat dat ook hier het geval is. We zien hoe een kerel probeert om met zijn fiets van een tafel te springen. Ja, je leest het goed! Uiteraard, en dat had onze vriend misschien op voorhand ook al kunnen bedenken, loopt dit tafereel niet goed af. In geen tijd smakt de man loeihard tegen de grond. En zijn vrienden? Die lachen zich haast een breuk. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Ondanks het feit dat hij het misschien een beetje zelf gezocht heeft, zetten we niet graag maar één pechvogel in de kijker. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!