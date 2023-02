TE SCHATTIG: Lenige mama wil tonen wat ze kan, maar dan steelt dochtertje de show! (video)

Onderstaande mama wil op TikTok even tonen wat ze kan.

Kaitlyn Moore is haar naam. En op het populaire videoplatform pakt ze graag uit met haar lenigheid. Ook haar dochtertje zit er gezellig bij. En laatstgenoemde besluit dat het hoog tijd is om zelf even met de aandacht te gaan ‘lopen’. Al moeten we misschien eerder ‘kruipen’ zeggen…

“Ik ben de ster van de show!”

Net op het moment dat mama Kaitlyn haar handstand uitvoert, kruipt het meisje richting de camera. Wat volgt is werkelijk té schattig voor woorden. “Ik ben de ster van de show”, reageert een kijker. “Dat dansje op het einde is zo schattig”, gaat het verder. “Ze was aan het wachten op het perfecte moment”, besluit een laatste nog. In geen tijd gaat het filmpje nu viraal. Kijk maar!

Foto: still TikTok