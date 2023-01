Dame wil verjaardag op straffe wijze vieren. Niet veel later? VUURBAL! (video)

Altijd leuk als er iemand jarig is!

Of dat zou het toch moeten zijn. Onderstaande dame had een taart, enkele ballonnen en een niet onaardige vuurstok voorzien. Prima idee, zou je denken, om iemand zo in de spreekwoordelijke bloemetjes te zetten. Maar het duurt niet lang of het loopt toch meer dan aardig mis. Dat zie je op onderstaande video.

Vuurbal!

In geen tijd beginnen enkele ballonnen te knallen, vermoedelijk wegens de naburige gensters. Een fractie van een seconde later ontstaat er zo ook een gigantische vuurbal! Ook het haar van de dame in kwestie vliegt even mee in brand. Gelukkig schijnbaar zonder veel ergs. Maar spectaculair was het zeker wel! Een verjaardag om nooit te vergeten… Want er zijn beelden van:

Foto: still – Bron: VKMag