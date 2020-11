Halsbrekende toeren van enkele fietsers die doorheen de wereldstad New York raasden. Via een helmcamera werden de gebeurtenissen vastgelegd, de feiten dateren van 3 november.

In de clip is te zien hoe enkele fietsers door het drukke verkeer door slalommen en met heel veel risico voetgangers, auto’s en andere fietsers nipt weten te ontwijken. Om ongelukken vragen, heet dat dan, en jawel: aan het eind van het filmpje heeft één roekeloze en wilde fietser prijs.

Karma

Een wagen kan maar net op tijd voor de fietser – bijgenaamd “wild boy” – remmen, die kan hem op de beurt ook net ontwijken, maar dan… maakt hij onzacht kennis met de stoeprand. Of zijn verwondingen al bij al meevallen, is niet bekend. Enkele inwoners van New York liet in commentaren al weten dat de stad met een serieuze plaag van roekeloze fietsers te maken heeft. Het initiatief van het New Yorkse bestuur met de aanleg van nieuwe fietsstroken heeft jammer genoeg nog niet veel uitgehaald.

Foto: still YouTube