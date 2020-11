Sydney Kinsch is haar naam. En op TikTok deelde ze twee dagen geleden onderstaand filmpje.

Daarop zien we een ‘leuke selfie’ die ze van haar vriendje toegestuurd kreeg. “Check de reflecties in de zonnebrillen van jullie vriendjes, dames”, plaatste ze er bij.

Sydney laat weten dat ze al vier jaar een relatie met de kerel had. Maar aan die relatie zal nu waarschijnlijk wel een einde gekomen zijn.

‘Al maand aan de gang’

In de reflectie van zijn zonnebril zien we namelijk een paar vrouwenbenen. En door de manier waarop die benen liggen, gaat het er best wel knus aan toe in de wagen van haar partner.

“Nadat hij mij die foto stuurde, heb ik ‘m opgebeld. Ik confronteerde hem met de foto. Hij ontkende en zei dat ik gek was”, aldus Sydney. Later ontdekte Sydney dat de dame in kwestie de vriendin van een gemeenschappelijke vriend was.

“Een week later ontdekte ik dat het bedrog al een goeie maand aan de gang was”, antwoordt Sydney op de vele vragen over haar filmpje. Hoog tijd om eens te kijken waarover het gaat:

