Pokerspeelster leidt tegenstanders én commentator af met ‘blote tepel’: “Goede strategie!” (video)

Pokeren is meer dan enkel juist inzetten en goede kaarten spelen…

Je tegenstanders op welke manier dan ook om de tuin leiden, is zeker ook een onderdeel van het spel. En die boodschap heeft pokerspeelster Sashimi duidelijk goed begrepen. Dat bewijzen onderstaande beelden. Daarop lijkt het alsof haar outfit haar boezem niet volledig weet te bedekken. Zo is er namelijk een ’tepel’ zichtbaar. Maar niets is wat het lijkt…

Bodysuit

De dame draagt voor de grap namelijk een bodysuit. Dat had de commentator van dienst niet begrepen. “Ik kijk nu weg van het scherm. Jullie ook, jongens? Sashimi… Kom op… Alsjeblieft”, aldus de verslaggever wanneer de valse tepel van de vrouw duidelijk in beeld komt. “Een goede strategie”, klinkt het op Twitter. “Heeft ze gewonnen? Dit is een prima afleiding”, gaat het verder. “Het is maar een tepel”, besluit een laatste nog. Kijk zelf maar even, maar weet wel dat de beelden eerder pikant van aard zijn. We geven het maar mee…

