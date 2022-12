Dame pakt uit met gewaagde jurk voor begrafenis: “Ligt het aan mij of is dit respectloos?!” (video)

Voor een standaard begrafenis dragen de meesten sobere, formele kledij.

Maar op TikTok toont onderstaand model dat het ook ‘anders’ kan. Als je daar zin in hebt, natuurlijk. “Wat als… het de begrafenis van je sugar daddy is”, plaatst ze als tekst bij de video. Daarbij toont ze een meer dan gewaagde outfit, zéker voor op een begrafenis. De meningen over haar ‘rouwkleding’ zijn… verdeeld.

“Ligt het aan mij of is dit respectloos?”

In geen tijd werd er gereageerd op het bijzondere tafereel. “Ligt het aan mij of is dit respectloos?”, klinkt het. “Een beetje ongepast voor een begrafenis”, gaat het verder. “Als ik dit draag, halen ze mij uit het testament”, besluit een laatste nog. Overdreven? Of valt er wat van te zeggen? Kijk en oordeel zelf maar even:

Foto: TikTok – Bron: New York Post