Plots vat haar pan vuur. Maar dan maakt ze het alleen nog maar ERGER! (fails)

Tijd voor een nieuw filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Wanneer het fout gaat in de keuken, kan het snel zware gevolgen hebben. Dat zal ook onderstaande dame nu beseffen. Al meteen bij de start van de video vat haar pan vuur. Begrijpelijk gaat dat gepaard met de nodige paniek. Toch is het belangrijk om op zo’n moment kalm te blijven en de pan rustig en geleidelijk met een deksel, blusdeken of een licht vochtige handdoek volledig af te dekken.

Dat is niét wat onze pechvogel in kwestie doet. In geen tijd steekt ze de brandende pan onder de kraan. En laat dat nu net één van de gevaarlijkste dingen zijn die je kan doen. Waarom? Dat merk je in het eerste van bijgevoegde video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed hier bij Zita. Veel kijkplezier!