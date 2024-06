Man wil vanop ladder in zwembad springen. Maar dan? WOOPS! (fails)

Jawel! Het is weer hoog tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’!

Een ladder gebruik je doorgaans op de voorgeschreven manier. Da’s natuurlijk met een reden. Toch dacht onderstaande waaghals daar duidelijk anders over. Zo zien we hoe hij een ladder omvormt tot een geïmproviseerde springplank.

Dat kan op zich als een leuk idee klinken en aanvankelijk lijkt ook alles prima te verlopen. We zien hoe de man zich klaarmaakt om vanop zekere hoogte in een zwembad te springen. Maar niet veel later ontdekt hij op onzachte wijze de limieten van de ladder in kwestie. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom krijg je van ons nog een meer dan uitgebreide failcompilatie. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar, en klik even op de eerste afbeelding onder deze tekst om het filmpje te starten.