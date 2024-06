Dame wil rustig wat eten op het strand. Maar de meeuwen hebben ook honger! (fails)

Een gezellig momentje op het strand verloopt nét even anders dan gedacht.

Warme temperaturen, strandje, bikini… Doe daar nog een lekker hapje eten bij en je hebt de benodigdheden voor een leuke tijd. Daar dachten ook onderstaande dames zo over. Al hadden ze duidelijk geen rekening gehouden met een hoopje hongerige meeuwen.

“Ik ben echt bang”, horen we de dame in rode bikini meermaals zeggen. “Zou het veilig zijn om dit doosje (met eten, red.) te openen?”, vraagt ze zich verder nog af. Het antwoord? Een overduidelijke ‘nee’… Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar… Oh ja, druk bij de eerste video even op het plaatje om het filmpje te starten.