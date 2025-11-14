Dame maakt zich klaar voor gevaarlijke sprong. Maar dan? HAHA! (video)

Niets is wat het lijkt…

Dat er op het internet wel vaker beelden getoond worden van mensen die beetgenomen worden, wisten we al langer. Maar deze straffe stunt willen we jullie toch niet weerhouden.

Een dame in bikini lijkt klaar om vanop een rots door een hoepel in het water te springen. En wel met haar benen eerst! De voorbereiding lijkt alvast prima te verlopen. Twee heren staan klaar om de hoepel vast te houden.

Gefopt!

Maar zoals we al eerder zeiden: niets is wat het lijkt. Net wanneer de vrouw van de rots lijkt te springen, duwt ze de twee mannen het water in. “Dachten ze echt dat ik dat zou kunnen?”, lacht ze zich haast een breuk. Druk maar even op ‘play’ om te zien hoe dat juist verlopen is.