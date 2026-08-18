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Papa kust zwangere buik, reactie van baby op 4D-echo doet harten smelten (video)

Den B.
Door Den B.
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Dit is toch té schattig?

Tijdens een 4D-echo krijgt een aanstaand koppel een wel heel bijzonder moment voorgeschoteld. Terwijl de baby duidelijk in beeld is, buigt de toekomstige papa zich voorover om een kus op de zwangere buik van zijn partner te geven.

Glimlach

En dan gebeurt er iets wat het moment helemaal compleet maakt. Kort na de kus lijkt de baby op de beelden plots een brede glimlach op het gezicht te krijgen. Alsof de kleine spruit maar al te goed weet wat er buiten de buik gebeurt. Een aandoenlijk tafereel dat gelukkig op beeld werd vastgelegd.

@liaolive_

Daddy’s girl 🤍 To use this video in a commercial player or in broadcasts, please contact [email protected]

♬ original sound – Sketchy ⋆｡°✩

Foto: TikTok

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