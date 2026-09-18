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Drankwagen rijdt straat op, maar chauffeur vergeet zijdeuren te sluiten (video)

Den B.
Door Den B.
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Wat een waterverspilling…

Een drankwagenchauffeur rijdt rustig een parking af en draait de openbare weg op. Alleen vergat hij de zijdeuren te sluiten, waardoor tientallen verpakkingen met flessen water uit de vrachtwagen op straat vallen.

Wegrijden

Op sociale media zorgt het tafereel voor hilariteit. “Ofwel wordt hij ontslagen, ofwel krijgt hij promotie”, “In plaats van de chauffeur te waarschuwen, besloot je liever te filmen” en “Het kon hem duidelijk geen bal schelen toen hij wegreed. Haha!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

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