Gulzige kat weigert eten te delen met huisgenoot (video)

Niet alleen ‘Joey doesn’t share food’…

Een kat genaamd Waffles heeft voor hilariteit gezorgd met zijn opvallende manier van eten. Wanneer een andere kat, genaamd Doja, mee van de brokjes wil smullen, maakt de kleine veelvraat meteen duidelijk dat daar geen sprake van kan zijn.

Gerechtigheid geschiedt

De ondeugende viervoeter legt zijn poot over een hoop brokjes en probeert ze zelfs naar zich toe te trekken. De andere kat kan alleen maar toekijken terwijl zijn gulzige huisgenoot zijn buit bewaakt. Gelukkig zorgt het baasje des huizes voor gerechtigheid…

Foto: YouTube