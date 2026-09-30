Frances Lefebure onthult hoe ze zou reageren mocht haar partner vreemdgaan

Frances Lefebure praat in een interview eerlijk over haar liefdesleven. “Je moet kunnen leven met het feit dat de ander anders in elkaar zit dan jij”, klinkt het.

Wie ‘Blind Getrouwd’ volgt, ziet Frances Lefebure regelmatig op de beeldbuis passeren. De 37-jarige presentatrice is inmiddels zes jaar samen, waarvan vijf jaar getrouwd, met acteur Boris Van Severen. Het koppel is dolgelukkig, al is het ook bij hen niet altijd rozengeur en maneschijn. “Boris en ik zeggen vaak tegen elkaar: ‘Wij kunnen gewoon goed ruziemaken.’ Soms gaat het er behoorlijk verhit aan toe, zeker met slaapgebrek en een klein kind. Onze ruzies zijn toch wat vuriger geworden dan drie jaar geleden. Maar ik kan ook snel weer tot mezelf komen. Als je daarna sorry kunt zeggen voor dingen die je misschien te kort door de bocht hebt gezegd, kun je daar alleen maar in groeien als koppel”, vertelt ze in TV Familie.

Sleutels van een goede relatie

Ruzies komen uiteraard in elke relatie voor. Frances legt uit waar voor haar de grens ligt. “Goh, dat vind ik een moeilijke vraag. Je partner aanvaarden zoals die is, is voor mij net één van de sleutels van een goede relatie. Je moet kunnen leven met het feit dat de ander anders in elkaar zit dan jij. Bij bepaalde daden ligt dat natuurlijk anders”, klinkt het.

Acceptatie

En wat als haar partner vreemdgaat? “Zou ik overspel accepteren? Nee. Maar betekent dat dat het meteen finito is? Ook niet. Ik zou vooral willen begrijpen hoe het zover is kunnen komen. Acceptatie betekent niet noodzakelijk dat je alles goedkeurt, maar wel dat je de ander probeert te begrijpen en niet meteen afschrijft. Voor mij is dat ook een vorm van graag zien”, besluit ze.

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