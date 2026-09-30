Heeft Valentine Besard meer kans om Miss België te worden door haar relatie met Ruben Van Gucht?

Onlangs kroonde Valentine Besard zich tot Miss West-Vlaanderen. Daardoor kan ze binnenkort misschien wel Miss België worden. Vraag is of haar relatie met Ruben Van Gucht haar daarbij een streepje voor geeft…

Anderhalve week geleden werd Valentine Besard verkozen tot Miss West-Vlaanderen. Leuk nieuws voor het 21-jarige model, dat nu ook zo goed als zeker mee mag dingen naar het kroontje van Miss België. Haar relatie met Ruben Van Gucht zou haar daarbij een duwtje in de rug kunnen geven, want daardoor krijgt ze al een tijdje heel wat media-aandacht.

Enorm bereik

Maar maakt ze daardoor ook écht meer kans? Joke van de Velde (46), zelf Miss België 2000, laat er haar licht over schijnen in TV Familie. “Een voordeel? Dat denk ik wel. Haar relatie met Ruben en zijn enorme bereik kunnen extra aandacht en mogelijk meer stemmen opleveren. Maar uiteindelijk wordt de keuze hopelijk gemaakt op basis van wie zij zélf is, wat ze uitstraalt en wat ze als Miss België kan betekenen. Het mág in mijn ogen dus geen voorrang betekenen tegenover de andere meisjes. Misschien is het daarom tijd om de anderen eens wat meer in de schijnwerpers te zetten. Want ik ben oprecht benieuwd wie er nog allemaal in de finale zal zitten én ik heb altijd een zwak voor de underdog”, klinkt het.

Eerlijke wedstrijd

Eerder liet Valentine al weten dat ze hoopt dat haar liefdesleven geen invloed heeft op de wedstrijd. “Ik geloof erin dat alles eerlijk zal verlopen. Natuurlijk zal ik mensen vragen om op mij te stemmen, zo werkt een missverkiezing. Als je het slim aanpakt, probeer je zoveel mogelijk mensen te bereiken, bijvoorbeeld op grote evenementen. Ik probeer me niet te focussen op de concurrentie, wel op mijn eigen parcours. Er zijn sterke kandidaten, maar ik gun het iedereen”, vertelde ze in Het Laatste Nieuws.