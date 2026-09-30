HomeNieuwsEntertainmentVriendin van Sean Dhondt toont haar fitte lichaam in sportoutfit: "Wauwie!" (foto)
Entertainment

Vriendin van Sean Dhondt toont haar fitte lichaam in sportoutfit: “Wauwie!” (foto)

Den B.
Door Den B.
18

Maithé Rivera, de vriendin van Sean Dhondt, heeft een leuke foto gedeeld op Instagram. “Supermooie sportvrouw”, klinkt het in de reacties.

Dat Maithé Rivera zich graag met sport bezighoudt, weten we al langer dan vandaag. De 27-jarige vriendin van zanger Sean Dhondt, die vorig jaar voor het eerst mama werd, laat met een foto op Instagram zien dat ze haar lichaam goed in vorm houdt door regelmatig te sporten. Ze draagt een donkerpaarse sportset, bestaande uit een aansluitende sportbeha en een bijpassende high-waisted sportshort.

Bewondering

Ook haar volgers vinden dat ze er ongelooflijk fit uitziet. “Vavavoum!”, “Supermooie sportvrouw. Veel plezier, meid! Topper, Maithé!” en “Wauwie!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

Blijf niks missen!

Al het laatste showbizznieuws over jouw favoriete BV’s, elke dag vers in je mailbox.

Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Heeft Valentine Besard meer kans om Miss België te worden door haar relatie met Ruben Van Gucht?
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel