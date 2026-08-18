Enorme walvis duikt vlak voor neus van toeristen op: “Wat een geluk!” (video)

Dit maak je wellicht maar één keer in je leven mee…

Een groepje avonturiers trok in Groenland het water op met paddleboards. Terwijl ze rustig tussen de indrukwekkende ijsbergen dobberen, krijgen ze plots wel héél bijzonder gezelschap. Vlak bij hen duikt een enorme bultrug op, die vervolgens luid uitademt via zijn spuitgat.

Fantastische ervaring

De suppers kunnen hun geluk nauwelijks op. En geef ze eens ongelijk: veel dichter bij zo’n indrukwekkend dier wil je wellicht niet komen. “Wat een geluk!”, “Fantastische ervaring!”, en “Wat een avontuur!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube