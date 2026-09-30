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Vrouw wil hertjes eten geven, maar eentje snapt het niet zo goed… (video)

Den B.
Door Den B.
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Dat wordt kauwen!

Een vrouw bracht onlangs een bezoekje aan de Grand Canyon Deer Farm in Arizona. Daar mocht ze de hertjes wat eten geven. Alleen had één van de dieren duidelijk niet helemaal begrepen wát er precies op het menu stond.

Knabbelen

Het schattige beestje begint plots aan haar rok te knabbelen en wanneer ze die uit zijn bek probeert te trekken, krijgt het gezelschap van nog een andere. En nog één. Haar rok blijkt plots een bijzonder populair hapje, tot grote hilariteit van zowel de vrouw als haar filmende man.

Foto: YouTube

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