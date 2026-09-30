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Dochter van Marco Borsato pakt uit met bikinifoto: “Zo knap!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Jada Borsato, de dochter van Marco Borsato, wordt overladen met complimenten op een zomerse foto. “Wat mij betreft één van de mooiste vrouwen van Nederland!”, lezen we onder meer in de reacties.

Jada Borsato geniet momenteel van een deugddoende vakantie op Ibiza. De 23-jarige Nederlandse zangeres postte op Instagram een foto waarop ze in een roze bikini via een trapje het hemelsblauwe zeewater in stapt. “Favoriete plek op aarde!”, schrijft ze erbij.

Mooiste van Nederland

Lang duurde het niet vooraleer de positieve reacties binnenstroomden. “Mooierd”, “Zo knap dat je bent!”, “Wat een fantastisch figuurtje heb je! Jij blijft een schitterende vrouw om te zien en wat mij betreft een van de mooiste van Nederland!”, “Prachtige foto’s allemaal!” en “Je bent zo mooi!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram

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