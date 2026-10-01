Paaldansen in woonkamer loopt bijna héél slecht af (video)

Dat was behoorlijk schrikken, zeg!

Op beelden is te zien hoe een vrouw eventjes gaat paaldansen in de living. Twee andere mensen houden zich enkele meters verder rustig bezig. Al na enkele seconden gaat het volledig mis. De paal komt bovenaan los en valt nét naast één van de andere personen in de kamer.

Verbazing

Het filmpje werd massaal bekeken op Instagram. “Dit was het werk van God”, reageert iemand. “Dat zou echt ontzettend veel pijn gedaan hebben!”, antwoordt een andere kijker. “Hoe kan het toch dat die dingen nooit goed vastzitten?!”, vraagt een laatste persoon zich af.

Foto: Instagram