Kat ontdekt dat hij piano kan spelen: “Een nieuwe Mozart in de maak!” (video)

Een (niet meer zo) verborgen talent!

Geestige beelden uit Hamilton in de Amerikaanse staat Ohio, waar kat Beau duidelijk een verborgen talent heeft ontdekt. Het dier wandelt over een elektrische piano en merkt al snel dat de toetsen geluid maken.

Improviseren

Hij begint verschillende toetsen met zijn pootjes in te drukken en lijkt zowaar zijn eigen stukje muziek bij elkaar te improviseren. Kijkers zijn alvast onder de indruk van zijn muzikale kunsten. “Hij blijkt een geweldige muzikant te zijn! Bravo, maestro!”, “Mooi griezelig deuntje voor deze tijd van het jaar!” en “Een nieuwe Mozart in de maak!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube