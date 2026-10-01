Elizabeth Hurley oogst lof met bikinifoto: “Eeuwig jong!”

Elizabeth Hurley wordt overladen met complimenten op een bikinifoto. “Je ziet er fantastisch uit!”, wordt er gereageerd.

Elizabeth Hurley heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. De 61-jarige Britse actrice draagt op het kiekje een perzikkleurige bandeaubikini met strikdetail, gecombineerd met een los, bijpassend hemd. Op de tweede foto zien we haar in een innig moment met Billy Ray Cyrus, de vader van Miley Cyrus. De twee vormen sinds vorig jaar een koppel.

Geluksvogel

In de reacties klinkt heel wat lof voor haar én haar partner. “Prachtige vrouw”, “Je ziet er fantastisch uit!”, “Geluksvogel”, “Als een goede wijn!”, “Wat een knap koppel!” en “Eeuwig jong!”, wordt er gereageerd.

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Foto: Shutterstock