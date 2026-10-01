“Ik heb me al tien jaar niet geschoren. Mannen zijn er dol op!”

Een Amerikaanse vrouw beweert dat ze sinds ze gestopt is met het scheren van haar lichaamshaar heel wat positieve reacties krijgt. In het echte leven, tenminste, want online krijgt ze echter ook heel wat kritiek te slikken.

Amy Ginger Hart besloot om tien jaar geleden haar natuurlijke lichaamshaar te omarmen en heeft zich sindsdien nooit meer geschoren. De nu 34-jarige contentcreator dacht lange tijd dat het verwijderen van lichaamshaar simpelweg iets was wat van vrouwen werd verwacht. “Lange tijd dacht ik dat scheren eigenlijk verplicht was, dus deed ik het jarenlang. Uiteindelijk probeerde ik waxen, omdat ik een partner had die het heel aantrekkelijk vond als ik volledig haarloos was. Ik wilde dat doen om sexy voor hem te zijn, maar uiteindelijk dacht ik gewoon: ‘Dit is het niet waard.’ Het hele proces van ontharen is zo vervelend en wanneer het haar weer begint te groeien, voelt dat ook heel onprettig. Ik haatte het”, vertelt ze in The Sun.

Gemengde reacties

Amy heeft honderdduizenden volgers op Instagram. Die zijn niet allemaal even enthousiast over haar natuurlijke lichaamshaar, maar in het echte leven zijn de reacties volgens haar heel positief. “Ik denk oprecht dat veel van mijn fans erg teleurgesteld zouden zijn als ik mijn lichaamshaar zou verwijderen. Ik krijg genoeg reacties van vreemden online die zeggen: ‘Bah, dat is vies’, maar in het echte leven klaagt niemand er ooit over. Ik denk dat als een man zich echt tot je aangetrokken voelt, je lichaamshaar hem geen moer kan schelen. Waarschijnlijk vindt hij het zelfs sexy, omdat hij zo gek op je is”, klinkt het.

Meer zelfvertrouwen

Een bijkomend voordeel is dat Amy nu veel meer zelfvertrouwen heeft dan vroeger. “Ik ben nu veel, veel succesvoller dan in de periode waarin ik al mijn lichaamshaar verwijderde. Je beseft dat veel van die regels over wat mensen aantrekkelijk zouden moeten vinden gewoon verzonnen zijn. Er zullen altijd mensen zijn die net vallen voor datgene wat jou maakt tot wie je bent”, besluit ze.

Foto: Instagram