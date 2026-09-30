Zita Wauters poseert in elegante jurk met diep uitgesneden decolleté: “Wat ben je toch prachtig!” (foto’s)

Zita Wauters trekt op Instagram de aandacht met enkele prachtige foto’s. “Jij bent een wondermooie vrouw!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Zita Wauters genoot onlangs van een vakantie op Ibiza. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser mist die mooie tijd en blikt er daarom met enkele vakantiekiekjes op terug. Zo straalt ze op Instagram in een lange witte halterjurk met een heel diep gedrapeerd decolleté dat bijna tot aan de taille reikt. “Ibiza, ik mis je”, schrijft ze bij de beelden.

Topkleedje

Haar 240.000 volgers reageren stuk voor stuk lovend op de leuke foto’s. “Wauw, zo knap, Zita!”, “Staat je heel mooi!”, “Wat ben je toch prachtig!”, “Minogue-vibes!”, “Knapperd!”, “Jij bent een wondermooie vrouw!” en “Mooie foto van een knappe dame in een topkleedje!”, wordt er onder meer gereageerd.

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Foto: Instagram