Overenthousiaste puppy doet baasje schrikken wanneer ze autoportier opent (video)

Wat een sprong zeg!

Wie ooit een bordercollie in huis heeft gehad, weet dat stilzitten niet bepaald hun grootste hobby is. Dat bewijst ook de enthousiaste puppy in onderstaand filmpje. Wanneer zijn baasje het autoportier opent, wacht de viervoeter geen seconde en lanceert hij zichzelf met een flinke sprong naar buiten.

Hilariteit

Zijn baasje schrikt zich duidelijk een hoedje van de onverwachte actie. Het energieke tafereel zorgt alvast voor hilariteit bij kijkers. “Bordercollies raken hun energie ook echt nooit kwijt, hè?”, en “Booooiiiing!”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: YouTube