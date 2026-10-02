Welke molton heb je nodig? Alles over maten, toppers en onderhoud

Bij het opmaken van een bed gaat de aandacht vaak naar het dekbedovertrek en het hoeslaken. De laag direct op het matras valt minder op, terwijl die juist een praktische taak heeft. Een molton of matrasbeschermer ligt tussen het matras en het gewone hoeslaken en vangt onder meer vocht en vuil op. Daarmee is de juiste maat belangrijker dan hoe de molton eruitziet.

Kies eerst het juiste type matras

Een beschermende molton wordt direct om of op het matras gelegd. HEMA heeft binnen de moltoncategorie verschillende uitvoeringen voor onder meer gewone matrassen, toppers en boxsprings. Daardoor is het verstandig om vóór de maat eerst te controleren welk type matras je hebt.

Een topper is bijvoorbeeld veel dunner dan een standaardmatras. Een hoesmodel voor een normaal matras kan daardoor te diep zijn, terwijl een speciale toppervariant juist op die lagere hoogte is gemaakt. Op de productpagina staat per uitvoering voor welk type en welke matrasdikte het model bedoeld is.

Meet lengte, breedte én hoogte

De bekende maten 90 bij 200 of 160 bij 200 centimeter vertellen niet het hele verhaal. Meet ook de dikte van het matras. Een molton die te ondiep is kan bij de hoeken omhoog trekken. Een model dat veel te ruim zit, kan juist gaan plooien onder het hoeslaken.

Meet het matras zelf en tel niet zomaar de hoogte van een los topmatras bij een boxspring op. Iedere laag kan een eigen beschermer nodig hebben. Zeker bij een topper voorkomt dat een combinatie van te grote hoezen.

Een waterdichte molton is een aparte keuze

Niet iedere molton heeft dezelfde opbouw. In het HEMA-assortiment staan naast gewone stretchmoltons ook waterdichte varianten. Zo’n waterdichte laag kan handig zijn wanneer het matras extra bescherming tegen vocht nodig heeft, bijvoorbeeld in een kinderbed of in een situatie waarin morsen vaker voorkomt.

Voor ieder bed is waterdicht niet automatisch nodig. Kijk naar het gebruik en naar de eigenschappen van het specifieke product. Een waterdichte uitvoering kan een andere onderlaag en ander droogvoorschrift hebben dan een gewone molton.

Het hoeslaken komt boven de molton

Over de matrasbeschermer komt het gewone HEMA hoeslaken. Dat is de laag die zichtbaar is wanneer het bed is opgemaakt en waar je direct op ligt. Ook bij hoeslakens zijn maat en hoekhoogte belangrijk. Een hoge boxspring vraagt iets anders dan een dunne topper.

Molton en hoeslaken hoeven niet van hetzelfde materiaal te zijn. Belangrijker is dat beide goed passen en niet samen zoveel spanning geven dat de hoeken steeds losschieten.

Volg het waslabel van het specifieke product

Veel HEMA moltons zijn op 60 graden wasbaar, maar onderhoud verschilt per uitvoering. Een gewone stretchmolton kan bijvoorbeeld een ander droogvoorschrift hebben dan een waterdicht plateau. Controleer daarom altijd het label of de productinformatie van jouw eigen model.

Was een molton regelmatig genoeg om hem fris te houden, maar ga niet automatisch uit van het heetste programma. Een tweede exemplaar in de kast is praktisch als het bed dagelijks wordt gebruikt. Dan kun je het bed meteen opnieuw opmaken terwijl de andere molton nog droogt.

Controleer alle lagen als het hoeslaken loskomt

Schuift het hoeslaken steeds van de hoeken, kijk dan niet alleen naar het hoeslaken. Een te grote molton, een beschermlaag die plooit of meerdere dikke lagen kunnen ervoor zorgen dat de bovenste hoes minder goed blijft zitten.

Een praktisch opgemaakt bed hoeft niet ingewikkeld te zijn: een passende bescherming op het matras en daarover een hoeslaken dat klopt met de maat en hoogte. Wie die drie maten vooraf controleert, voorkomt vooral dagelijks gedoe met losse hoeken en opgehoopte stof onder het laken.