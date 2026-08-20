Kajakkers schrikken zich rot van pijlstaartrog, die hun kajak doet kantelen (video)

Dat is één manier om snel weer aan land te zijn…

Een ontspannen tochtje met de kajak krijgt plots een spannende wending wanneer een flinke pijlstaartrog recht op enkele kajakkers afzwemt. Die schrikken zich een hoedje, slaan om en zetten het vervolgens op een lopen.

Lachende filmster

De vrouw die vanuit haar eigen kajak filmt, barst in lachen uit. Het is dan ook best wel een geestig zicht. En de pijlstaartrog? Die zwemt ondertussen doodleuk verder.

Foto: Instagram