Sporza-commentator Ine Beyen krijgt gemene reactie: “Moeten we nu medelijden hebben?”

Ine Beyen heeft enkele gemene reacties gedeeld die ze van een volger kreeg.

Donderdag deelde Ine Beyen een openhartig bericht waarin ze aangeeft dat het momenteel behoorlijk druk is met haar verhuis. “Mijn hoofd ontploft de laatste dagen. Over een maand wil ik verhuisd zijn. En alles gecombineerd blijven krijgen en in goeie banen blijven leiden eist soms eens zijn tol. Maar de streep is bijna in zicht. En dit wandelingetje deed deugd”, klonk het op Instagram.

Medelijden

De 39-jarige voormalige wielrenster, die regelmatig commentaar levert bij wielerwedstrijden – vaak in het gezelschap van Ruben Van Gucht – kreeg daarop meteen een gemene reactie van een volger en maakte er een screenshot van. “Wat een problemen heeft u toch… Moeten we nu medelijden hebben?”, lezen we. Het is niet de eerste keer dat de persoon in kwestie op die manier reageerde. “Dan heeft u alles slecht gepland, duidelijk” en “Wie was co-commentator? Stagiair? In ieder geval stukken minder dan de Ruben”, antwoordde hij op eerdere berichten van Ine.

Reactie

De Sporza-commentator liet de berichten niet zomaar passeren. “Of er veel lieve mensen op sociale media zitten? Absoluut. Of er ook andere bij zitten? Wees maar zeker. Dankjewel voor al jullie lieve berichtjes de laatste maanden”, schrijft ze op Instagram.

Foto: Instagram